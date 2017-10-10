İzmir'de onlarca askere tutuklama!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Berkant Karakaya eliyle yürütülen cadı avı kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmayan 98'i muvazzaf, 19'u meslekten ihraç edilen 117 asker hakkında yakalama kararı verilmişti.







İzmir merkezli 45 ilde 29 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 98 isim gözaltına almıştı. Daha önce emniyetteki işlemleri yapılan ve adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 34'ü tutuklanmıştı.





Emniyetteki işlemleri biten 40 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerden 33'ü, "Silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasyla tutuklanırken, diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 67'ye çıktı. Öte yandan, gözaltındaki 23 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.