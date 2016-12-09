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İzmir'de hayır severlere gözaltı kararı
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İzmir'de hayır severlere gözaltı kararı
/
09 Aralık 2016 12:28
İzmir'de hayır severlere gözaltı kararı
Bu sabah İzmir’de başlatılan operasyonda aralarında Ünlü Giyim firmasının sahibinin de aralarında olduğu 18 kişi hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.
SHABER3.COM
1978’de kurulan Akyaka Vakfı yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı . Haklarında soruşturma başlatılan bazı isimlerin hala cezaevinde oldukları öğrenildi.
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