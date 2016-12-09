Dolar'da hareketli saatler





Lokal ve yabancı döviz satışları, global piyasalar ve kur tarafına yönelik tedbir içermemesi nedeniyle piyasaları tatmin etmeyen EKK açıklamaları ile dün gün içinde sert dalgalanma kaydeden dolar/TL 3.46’ya yükseldi. Dolar/TL bu sabah saat 09:00’da 3.4581/3.4602 seviyesinde bulunuyor. Eeuro/TL ise 3.6729/3.6756 seviyesinde.









Dün sabah saat 09:15’te 3.3811/3.3831 seviyesinde olan dolar/TL , öğlen saatlerinde 3.3410 seviyesine kadar gerilmesi sonrasında tekrar 3.41 seviyelerine yükseldi. EKK açıklamaları ile yükselişin hızlandığı kur 3.4976 seviyesine yaklaştıktan sonra saat 18:43’te 3.4480/3.4549 seviyesindeydi.