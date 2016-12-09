Galatasaray'da şok! Orhan Atik'in görevine son verildi

Galatasaray Yönetim Kurulu şok bir karar aldı ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yardımcılarından Orhan Atik'in görevine son verdi.







Atik bu kararı sabah antrenman için geldiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde öğrendi. 48 yaşındaki teknik adama, görevine son verildiği ve idmana alınmayacağı bilgisi verildi. Orhan Atik bağırarak bu duruma tepki gösterdi.





Galatasarayda şok Orhan Atikin görevine son verildi





ORHAN ATİK, MUSTAFA DENİZLİ'DEN SONRA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMIŞTI

Orhan Atik geçen sezon Mustafa Denizli'nin istifasının ardından geçici bir süre için Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevini üstlenmişti.





Profesyonel futbol kariyerinde Bakırköyspor, Antalyaspor, Yimpaş Yozgatspor ve Göztepe formalarını giyen Atik, 196 maçta 3 gol kaydetti.





2003 yılında Elazığspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Atik, daha sonra İstanbulspor ve Mardinspor'da da aynı görevleri ifa etti.





2007'de Beylerbeyi'nin başına geçtikten bir yıl sonra Antalyaspor'da yardımcı antrenör oldu. 2008'de Antalyaspor'un başına geçtikten sonra 2010 yılında Galatasaray A2 takımının başına getirildi.





1 Mart 2016'da Mustafa Denizli'nin istifasının Galatasaray'ın teknik direktörü oldu.