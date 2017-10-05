Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de 52 tutuklama /05 Ekim 2017 00:27

İzmir'de 52 tutuklama

İzmir’de Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 kişiden, aralarında emekli emniyet müdürünün de bulunduğu 52 kişi tutuklandı.

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İzmir’de 52 kişi daha MİT'in Bylock fişlemesiyle tutuklaması

Soruşturma kapsamında kapatılan okullarda öğretmenlik yapan ve şirketlerde yöneticilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, aralarında 2015 yılında resen emekli edilen 4’üncü sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 87 şüpheli gözaltına alındı. Gerekçe olarak MİT'in ByLock adlı fişleme listeleri gösterildi. 

Emniyetteki sorgularının ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Aralarında emekli emniyet müdürünün de bulunduğu 52 kişi tutuklanırken, 35 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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