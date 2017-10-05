Samanyolu Haber /Gündem / Abdullah Gül'den AKP'ye ret /05 Ekim 2017 00:29

Abdullah Gül'den AKP'ye ret

Tayyip Erdoğan'ın 41 ay sonra başkanlık edeceği AKP kampına davet edilen isimlerden Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik olumlu yanıt verdi. Abdullah Gül ise kampa katılmayacak

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Abdullah Gül, kurucuların çağrıldığı AKP kampına da katılmayacak

AKP’nin 6-8 Ekim’de Afyonkarahisar’da yapılacak 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na partide önemli görevlerde yer alan Bülent Arınç, Hüseyin Çelik ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de davet edildi. Arınç ve Çelik davete olumlu yanıt verirken, Gül katılmama kararı aldı.

AKP, cuma günü Afyonkarahisar’da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 41 ay sonra ilk kez bir parti kampına başkanlık edecek. Kampa kurucular kurulu üyeleri, MYK üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkanları ve üyeleri katılacak.

Habertürk televizyonunun aktardığı bilgiye göre kampa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik de davet edildi. Arınç ve Çelik davete olumlu yanıt verirken Gül olumsuz yanıt verdi. Habertürk’ün haberine göre, Gül’e yakın kaynaklar, Gül’ün bu kararının prensip olarak siyasi etkinliklere katılmaması ile ilgili olduğunu dile getirdi.
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