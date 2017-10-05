Samanyolu Haber /Gündem / Van'da deprem /05 Ekim 2017 00:07

Van'da deprem

Van'ın Tuşba İlçesi'nde deprem... Depremin Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde olduğu belirlendi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

SHABER3.COM

Van’da 4 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Tuşba İlçesi’nin Bağdaşan Mahallesi olarak tespit ettiği deprem, bugün saat 21.46’da meydana geldi. Yerin 22.92 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü Tuşba İlçesi’ne bağlı Derebey Mahallesi olarak açıkladı.
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