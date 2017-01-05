İzmir'de 2. Araç kontrollü patlatıldı

İzmir Bayraklı'daki adliyenin, hakim ve savcıların giriş yaptığı C kapısına yakın bir noktadaki araçta patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından polisle çatışmaya giren 2 teröristin öldürüldüğünü; bir teröristi ise yakalama çalışmalarının ise devam ettiği duyuruldu.
1.70 BOYLARINDA SİYAH MONTLU ZANLI ARANIYOR
Patlama sonrası olay yerinden kaçan siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheli aranıyor.
1 POLİS İLE 1 ADLİYE ÇALIŞANI ŞEHİT
Saldırıda 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğu belirtildi.Yaklaşık 10 kişinin de yaralı olduğu belirtiliyor. Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.
ŞÜPHELİ ARAÇ PATLATILDI
Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı. Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Bölgedeki şüpheli bir araç da olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.
İZMİR VALİSİ: PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR
İzmir Valisi Erol Ayyıldız olayla ilgili basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:
"Başımız sağolsun hepimize geçmiş olsun. Bir araç geçerken polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Çatışmada içerisinde olan teröristler bombalı aracı patlattılar. Bunun sonucunda bir polis ile bir adliye çalışanı (katip) şehit oldu. 3'ü polis olmak üzere 6-7 yaralımız var. Tedavi görüyorlar. Menfur hain saldırıyı yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkatli ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık.
RPG-7 İLE MÜHİMMATLARI VE 8 EL BOMBASI
Bu teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki adat Kalaşnikof tüfek ve RPG-7 ve 7 fişek ile 8 tane el bombası ele geçirildi. Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve şehit olmayı göze alan emniyet güçlerimiz sayesinde olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız var. Bu hadiselerde basın mensuplarının sağduyulu davranması önemli. Biraz önce bir araç daha tespit edildi ve kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir araç. PKK olacağını değerlendiriyoruz eldeki verilerlerle. Karabağlar ilçesinde patlama olduğu iddiaları ise asılsız."
GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI
Patlamanın görgü tanığı Avukat Çağatay Akar "çok ciddi ve büyük bir patlama" meydana geldiğini söyledi.
Olay anında adliye yakınındaki ofislerinde toplantı halinde olduklarını söyleyen Akar, NTV canlı yayınında şunları söyledi: "Büyük patlama sesi duyduk ardından çatışma gerçekleşti. Sanırım bir araç havaya uçtu. Camdan bakınca arabanın yandığını gördük, beyaz bir ticari araç da yanıyordu. Polis ve güvenlik görevilileri ateşe karşılık verdi.
Bizim ofisimizden kaybımız yok ama diğer meslektaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok sayıda ambulans ve polis aracı var. Ocak ayının ilk haftası adliyeler çok yoğun olmaz, nadir duruşmalar bu saate kadar devam eder. Adliyenin kalabalık olmadığı zamanlardı. Çok yoğun bir saat değil."
"BİZE GELEN UYARILAR VARDI"
Başka bir görgü tanığı Avukat Emirhan Yaşıt şunları söyledi:
"Patlama meydana gelince o noktaya gittik. Büyük bir duman kalktı, ardından çatışmalar başladı. Güvenlik güçleri de hızlı reaksiyon verdi. Adliyenin çevresine doğru vatandaşlar güvenli bölgeye çekildi. Doğrudan güvenlik koridoruna alındı bölge. Hala o bölgedeyiz. Ağır ceza mahkemelerinin ağırlıklı olduğu yerin girişi. Bu bölgede hakim-savcı otoparkı var. Cadde üzerinde personellerin çıkış anında kullandığı araçlar duruyor. Ana kapı olması nedeniyle günün her saati yoğundur. Ancak ocak ayı nedeniyle normalin altında bir kalabalık olur. Tam da doğrudan hakim-savcıların giriş yaptığı ve güvenlik güçlerinin sabit olarak durduğu bir nokta. Güvenlik güçleri hedef alınmış gibi görünüyor. İzmir Adliyesi güvenlik tedbirleri yüksek bir yer. Adliyeye giriş çıkışlarda daha dikatli olunması kosunuda bize gelen uyarılar vardı."