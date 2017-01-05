İzmir'de 2. Araç kontrollü patlatıldı

İzmir Bayraklı'daki adliyenin, hakim ve savcıların giriş yaptığı C kapısına yakın bir noktadaki araçta patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından polisle çatışmaya giren 2 teröristin öldürüldüğünü; bir teröristi ise yakalama çalışmalarının ise devam ettiği duyuruldu.

Saldırıda 1 polis ile 1 adliye çalışanının şehit olduğu belirtildi.Yaklaşık 10 kişinin de yaralı olduğu belirtiliyor. Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi.

ŞÜPHELİ ARAÇ PATLATILDI





Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı. Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Bölgedeki şüpheli bir araç da olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.





İZMİR VALİSİ: PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

İzmir Valisi Erol Ayyıldız olayla ilgili basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"Başımız sağolsun hepimize geçmiş olsun. Bir araç geçerken polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Çatışmada içerisinde olan teröristler bombalı aracı patlattılar. Bunun sonucunda bir polis ile bir adliye çalışanı (katip) şehit oldu. 3'ü polis olmak üzere 6-7 yaralımız var. Tedavi görüyorlar. Menfur hain saldırıyı yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkatli ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık.





RPG-7 İLE MÜHİMMATLARI VE 8 EL BOMBASI





Bu teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında iki adat Kalaşnikof tüfek ve RPG-7 ve 7 fişek ile 8 tane el bombası ele geçirildi. Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve şehit olmayı göze alan emniyet güçlerimiz sayesinde olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız var. Bu hadiselerde basın mensuplarının sağduyulu davranması önemli. Biraz önce bir araç daha tespit edildi ve kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir araç. PKK olacağını değerlendiriyoruz eldeki verilerlerle. Karabağlar ilçesinde patlama olduğu iddiaları ise asılsız."



