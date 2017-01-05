Şehit Trafik Polisi, daha büyük saldırıyı engelledi





İŞTE O KAHRAMAN POLİS

Vali Ayyıldız, "Başımız sağ olsun hepimize geçmiş olsun. Adliye önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Bu çatışmada araç içinde olan teröristler kaçarken, bombalı aracı patlattılar ve bunun sonucunda da maalesef bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane. Tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı emniyet güçlerimizin dikkati sonucu çok az bir zayiatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık. Bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir." diye konuştu.