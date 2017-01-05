Şehit Trafik Polisi, daha büyük saldırıyı engelledi

Vali Ayyıldız, "Başımız sağ olsun hepimize geçmiş olsun. Adliye önünden bir araç geçerken polis memurlarımızın durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Bu çatışmada araç içinde olan teröristler kaçarken, bombalı aracı patlattılar ve bunun sonucunda da maalesef bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı vatandaşlarımız var 5 tane. Tedavi görüyorlar. Şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı emniyet güçlerimizin dikkati sonucu çok az bir zayiatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık. Bu teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Yanlarında 2 adet kalaşnikof tüfek, ayrıca RPG 7 ve ona ait 7 tane fişek olmak üzere ve 8 tane el bombası ele geçirildi" diye konuştu.
İŞTE O KAHRAMAN POLİS
Saldırının asıl hedefine ulaşmasını ve daha büyük bir facia yaşanmasını önleyen polis memurunun Trafik Şube Denetleme'de görevli polis memuru Fethi Sekin olduğu öğrenildi.