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İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!
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İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!
/
05 Ocak 2017 17:26
İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!
İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!
İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!
İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!
Adliyeye yönelik bombalı saldırı anı yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden ikisi ise ölü ele geçirildi.
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