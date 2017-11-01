İYİ Parti'nin kuruluşu sonrası ilk anket

Gezici Araştırma’nın son anketine göre MHP'den ihraç edilen Meral Akşener’in geçen hafta kurduğu İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 20'ye yakın.







Diken'in haberine göre İYİ Parti’nin seçime girmesi durumunda katılımcıların yüzde 43.8’i AKP’ye, yüzde 19.5’i ise İYİ Parti’ye oy vereceğini söyledi.





Buna karşılık yüzde 18.5’lik kesim CHP’ye, yüzde 8.8’lik kesim MHP’ye, yüzde 7’lik kesim ise HDP’ye oy verme eğiliminde.





Bu durumda MHP ve HDP, TBMM’ye girmek için gerekli yüzde 10’luk barajın altında kalıyor.





İYİ Parti’nin katılmadığı bir erken genel seçim olması durumunda ise katılımcıların yüzde 47.1’i AKP’ye, yüzde 26.8’i CHP’ye, yüzde 13.5’İ MHP’ye ve yüzde 9.8’i de HDP’ye oy vereceğini kaydetti.





4638 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ





Murat Gezici’nin yöneticiliğini yaptığı Gezici araştırma şirketi 16 Nisan referandum sonuçlarını en iyi tahmin eden iki şirketten biriydi. Türkiye genelinde 10-15 Ekim günlerinde 4 bin 638 katılımcıyla yüz yüze görüşme metoduyla yürütülen araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde eksi artı yüzde 2.5.





Araştırmaya göre katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ı Akşener’in ‘siyasi duruş’unu olumlu olarak değerlendirdi. Yüzde 32’si ise olumsuz bulduğunu ifade etti.





Murat Gezici araştırmaya dair şunları söyledi: “Araştırmaya katılanların Akşener parti kurduğunda oy verip vermeyeceğine ilişkin dağılım incelendiğinde yüzde 10.1’i kesinlikle her koşulda oy vereceğini ifade ederken yüzde 19.1’i oy verebileceğini, yüzde 17.8’i kararsız olduğunu ifade etmektedir. Toplumun yüzde 50’sine yakın bu oran Akşener’in kurduğu partiye oy verme potansiyelinin büyüklüğünü gösteriyor.”





CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN DESTEK YÜZDE 38





Kasım 2019’da yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın nasıl oy vereceğini de irdeleyen ankete göre katılımcılara cumhurbaşkanı olarak görmek isteyeceği isim sorulduğunda yüzde 47,8 oranında Tayyip Erdoğan, yüzde 38 oranında Akşener, yüzde 14.9 oranında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanıtları çıktı.