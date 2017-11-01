Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti'nin 6 il başkanı belli oldu /01 Kasım 2017 19:49

İyi Parti'nin 6 il başkanı belli oldu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, partisinin Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Giresun ve Kocaeli başkanlarını açıkladı.

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Kuruluşunu gerçekleştirdikleri İyi Parti'nin Türkiye'nin üzerine güneş gibi doğduğunu, Türk siyasi hayatında yeni bir dönemi açtığını ifade eden Aydın, merkez parti özelliğini taşıyan bir siyasal hareketin temel noktasının adalet olması gerektiğinin altını çizdi.

Aydın, "Göreceksiniz, teşkilatlanmasını tamamlayan İyi Parti'nin önünde hiç kimse duramayacak. Çünkü biz evimizde oturmayacağız, kendimizi odalara hapsetmeyeceğiz. Biz sokaktayız, sokak siyaseti yapacağız. Berberdeyiz, manavdayız, kahvedeyiz, köydeyiz her yerdeyiz. Teşkilatlarımızın kuruluşlarıyla birlikte nasıl bir taban siyaseti yapıldığını bütün Türkiye'ye göstereceğiz" diye konuştu.

Koray Aydın'ın açıkladığı il başkanları şöyle:

Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan

İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz

İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar

Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy

Mersin İl Başkanı Fevzi Karaca

Giresun İl Başkanı ise Ünzile Yüksel
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