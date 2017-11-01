İyi Parti'nin 6 il başkanı belli oldu

Kuruluşunu gerçekleştirdikleri İyi Parti'nin Türkiye'nin üzerine güneş gibi doğduğunu, Türk siyasi hayatında yeni bir dönemi açtığını ifade eden Aydın, merkez parti özelliğini taşıyan bir siyasal hareketin temel noktasının adalet olması gerektiğinin altını çizdi.







Aydın, "Göreceksiniz, teşkilatlanmasını tamamlayan İyi Parti'nin önünde hiç kimse duramayacak. Çünkü biz evimizde oturmayacağız, kendimizi odalara hapsetmeyeceğiz. Biz sokaktayız, sokak siyaseti yapacağız. Berberdeyiz, manavdayız, kahvedeyiz, köydeyiz her yerdeyiz. Teşkilatlarımızın kuruluşlarıyla birlikte nasıl bir taban siyaseti yapıldığını bütün Türkiye'ye göstereceğiz" diye konuştu.





Koray Aydın'ın açıkladığı il başkanları şöyle:





Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan





İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz





İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar





Kocaeli İl Başkanı Haluk Ulusoy





Mersin İl Başkanı Fevzi Karaca





Giresun İl Başkanı ise Ünzile Yüksel