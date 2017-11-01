Atatürk’ün zehirleyerek öldürüldüğünü , arkasında da cemaatin olduğunu iddia etti

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk Mustafa Kemal Atatürk'ün zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. “Mustafa Kemal’in Kuvayı Milliye çizgisi ciddi anlamda 15 Temmuz’un arkasındaki aklı, küresel güç merkezini rahatsız ediyordu ve Mustafa Kemal’den kurtulmak istiyorlardı” diye konuştu.

Külünk, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İsmet İnönü’nün diktatör bir anlayışa sahip olduğunu öne sürerek, Atatürk’ün ölümüne ilişkin şu iddialarda bulundu: “İsmet Paşa’nın, Mustafa Kemal’in dünyasını değiştirmesinin ardından, 1939 ile 1950 arasındaki uygulamalara baktığınızda diktatoryal bir kafa yapısını, Musollini’ye selam çakan, Hitler’e ‘merhaba’ diyen bir aklın adresini göreceksiniz. Sayın Başbakanımız dün ismi söylemedi, ben ismi söylüyorum; Mustafa Kemal’in dünyasını değiştirmesinin ardından Mustafa Kemal’in dahi izlerini silmek için Türkiye’de yönetimi devralan İsmet Paşa’nın uygulamalarına baktığınızda tepeden inmeci, ceberrut anlayışla Ankara’nın Anadolu’dan nasıl koparılıp, Anadolu’nun Batı’nın müstemlekesi haline getirmek adına kültürel soykırımın nasıl yapılmak istendiğinin en güzel ifadesidir.”