İyi Parti'nin iletişim sorumlusu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu olduğu öne sürülen Kerim Çoraklık, Gülen Cemaati lehine propaganda yürüttüğü iddiasıyla sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.





Havuz medyasından Yeni Şafak ve Star, Çoraklık’ı hedef göstermiş, bugünkü birinci sayfalarından bu minvalde haber yayınlamışlardı.





Bu arada İyi Parti yaptığı bir açıklama ile Çoraklık'ın parti teşkilatlarında herhangi bir görevi olmadığını belirtti

