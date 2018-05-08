Ermenistan'da Paşinyan Başbakan oldu

Paşinyan, parlamentoda geçen hafta düzenlenen oylamada Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini alamadığı için başbakan olamamıştı. Bunun üzerine Paşinyan'ın destekçileri yeniden sokağa dökülmüştü.





Paşinyan, Ermenistan'da 2008'den beri devlet başkanı olarak görev yapan Serj Sarkisyan'ın, anayasa uyarınca yeniden bu göreve gelemeyeceği için başbakan olarak atanmasına karşı düzenlenen kalabalık protestoların lideriydi.







Sarkisyan protestolar nedeniyle başbakan olarak atanmasından altı gün sonra istifa etmişti.