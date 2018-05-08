Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan'da Paşinyan Başbakan oldu /08 Mayıs 2018 12:49

Ermenistan'da Paşinyan Başbakan oldu

Ermenistan'a nisandan beri süren protestoların lideri olan muhalif Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçildi.

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Paşinyan, parlamentoda geçen hafta düzenlenen oylamada Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini alamadığı için başbakan olamamıştı. Bunun üzerine Paşinyan'ın destekçileri yeniden sokağa dökülmüştü.

Paşinyan, Ermenistan'da 2008'den beri devlet başkanı olarak görev yapan Serj Sarkisyan'ın, anayasa uyarınca yeniden bu göreve gelemeyeceği için başbakan olarak atanmasına karşı düzenlenen kalabalık protestoların lideriydi.

Sarkisyan protestolar nedeniyle başbakan olarak atanmasından altı gün sonra istifa etmişti.
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