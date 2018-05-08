Erdoğan'ın maaşı, ortalama gelire göre dünyada üçüncü sırada!

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en yüksek maaş alan devlet başkanı yıllık 527 bin 854 dolar ile Avustralya Başbakanı Malcolm Bligh Turnbull.



Euronews'in yer verdiği haberde, OECD verilerine göre 32 ülkenin bulunduğu listenin sonunda yıllık 57 bin 772 dolar ile Polonya Başbakanı Mateuz Morawiecky yer alıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ise 148 bin 626 dolar ile 23’ncü sırada.



Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump görevi dolayısıyla yıllık 400 bin dolar maaş alıyor. Trump, seçim kampanyası döneminde maaşını bağışlama kararı almıştı. Görevinin ilk yılında, bu vaadine sadık kalarak 378 bin 333 doları eğitim ve sağlık alanında bağışlar için kullandı. Başkan, ayrıca her ABD vatandaşı gibi yaptığı bağışlar nedeniyle vergi indiriminden de istifade ediyor. Forbes dergisine göre Trump’ın kişisel mal varlığı 3 milyar 700 milyon USD.



Lider maaşlarının 'ortalama gelire kıyaslamasında' Erdoğan 3'ncü



OECD, liderlerin maaşlarını ülkelerindeki kişi başına düşen milli gelirle kıyasladığı tabloda farklı bir sonuç çıkıyor. Örneğin bir önceki listede ikinci sırada yer alan İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset, kişi başı gelir baz alındığında 12'ci sıraya kadar geriliyor.



Maaş geliri olarak 8'ci sırada yer alan Lüksemburg başbakanı, kişi başı gelir ile kıyas yapıldığı tabloda sonuncu sıraya kadar düşüyor.



OECD verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kişi başı gelire kıyasla, aldığı maaş ile listenin 3’ncü sırasında bulunuyor. Erdoğan'ın önünde Meksika devlet başkanı ve Şili cumhurbaşkanı yer alıyor.







