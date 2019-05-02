Samanyolu Haber /Gündem / İyi Parti'li vekilden "flaş" iddia /02 Mayıs 2019 18:23

İyi Parti'li vekilden "flaş" iddia

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İyi Parti Kocaeli Milletvekil Lütfü Türkkan Türkiye’nin S-400’leri de F-35’leri de teslim alamayacağını iddia etti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen oturumda gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı ve İstanbul’daki seçim tartışmalarına çevrilmişken 

İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Türkkan, dış politikayla ilgili konuşmasında Suriyelilerin Türkiye’de tutulmasının Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen Kürt devletine hazırlık olduğunu iddia etti.


"ŞARK KURNAZLARINA NE S-400 NE DE F-35 VERİRLER"

AKP'nin basiretsiz bir dış politika takip ettiğini söyleyen Türkkan, Rusya ve Amerika arasında şark kurnazlığı yapılarak bir dış politika izlendiğini ve bu ucuz siyasetin sonunda Türkiye’nin S-400’leri de F-35’leri de teslim alamayacağını iddia etti.
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