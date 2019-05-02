Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen oturumda gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırı ve İstanbul’daki seçim tartışmalarına çevrilmişken





İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Türkkan, dış politikayla ilgili konuşmasında Suriyelilerin Türkiye’de tutulmasının Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen Kürt devletine hazırlık olduğunu iddia etti.











"ŞARK KURNAZLARINA NE S-400 NE DE F-35 VERİRLER"





AKP'nin basiretsiz bir dış politika takip ettiğini söyleyen Türkkan, Rusya ve Amerika arasında şark kurnazlığı yapılarak bir dış politika izlendiğini ve bu ucuz siyasetin sonunda Türkiye’nin S-400’leri de F-35’leri de teslim alamayacağını iddia etti.