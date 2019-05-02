Samanyolu Haber /Gündem / HKP Genel Başkanı’na Cumhurbaşkanına hakaretten hapis /02 Mayıs 2019 18:35

HKP Genel Başkanı’na Cumhurbaşkanına hakaretten hapis

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı 2 ayrı davada toplamda 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, 2017'de yayımlanan, “Kanunsuzlar 2” ve “Kanunsuzlar 3” isimli kitaplarında “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle yargılandığı davalarda hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkeme'sinde yapılan karar duruşmasına Nurullah Ankut, avukatları ve çok sayıda partili katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı temsil etti.

Peş peşe yapılan duruşmaları karara bağlayan mahkeme, Nurullah Ankut'a her bir davada “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HKP Genel Başkanı’na Cumhurbaşkanına hakaretten hapis Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:11