Samanyolu Haber /Politika / İyi Parti'de ikinci Mersin skandalı: Akdeniz'de de aday gösteremiyorlar /22 Şubat 2019 11:10

İyi Parti'de ikinci Mersin skandalı: Akdeniz'de de aday gösteremiyorlar

İYİ Parti'nin Mersin il teşkilatının Akdeniz ilçesinde de adayın evrakını oyalayarak aday gösterilmesini engellediği ortaya çıktı.

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olarak duyurulan ancak başvuru evrakı İl Seçim Kurulu’na geç teslim edildiği için adaylığında sorun çıkan Akif Çiftçi'nin, Demokrat Parti'den aday olacağı bildirildi.

Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz gibi Akif Çiftçi için de aynı sürecin işletildiğini ve kendisinin partilerinin Akdeniz Belediye Başkan adayları olduğunu açıkladı.

KOCAMAZ İÇİN ADAYLIKTAN ÇEKİLEN İVENÇ, MEZİTLİ'DEN ADAY GÖSTERİLDİ

Öte yandan, Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı için Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığından çekilen Pınar İvenç'in ise partisi tarafından merkez Mezitli ilçesinden aday gösterildiği öğrenildi.
 
NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusu geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmemişti.

Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucunda Pınar İvenç adaylıktan çekilmiş, yerine Kocamaz Demokrat Parti'den aday gösterilmişti.

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