Samanyolu Haber /Dünya / Açlıktan kırılan Venezuela'da Maduro, insani yardımı 'komplo' gerekçesiyle engelletti /22 Şubat 2019 10:47

Açlıktan kırılan Venezuela'da Maduro, insani yardımı 'komplo' gerekçesiyle engelletti

Venezuela lideri Maduro, hükümetine yönelik komplo olarak gördüğü insani yardımların ülkeye girişini engellemek için bir adım daha atarak Brezilya sınırını kapatma emri verdi.

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Venezuela'ya gönderilen insani yardımların ülkeye girişini engellemek isteyen Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Brezilya ile olan sınırının kapatılması emrini verdi. Devlet televizyonuna konuşan Maduro, Kolombiya sınırınını kapatmayı düşündüklerini, Brezilya sınırının ise Perşembe gecesinden itibaren kapatılacağını söyledi. Maduro'nun açıklaması Brezilya hükümetinin Venezuela'ya insani yardım taahüdünün ardından geldi.

Çarşamba günü insani yardımların ulaştırılmasını engellemek için geçici olarak limanlarından gemi çıkışını yasaklayan, aynı gerekçeyle sınırlarına askeri birlikler konuşlandıran Venezuela hükümeti, insani yardımları Batı'nın işgal girişimi olarak görüyor. Maduro, televizyona verdiği demeçte Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kasabasında depolanan insani yardımları "provokasyon" ve muhalefetin hükümeti devirmek için soyunduğu "ucuz bir şov" olarak olarak niteledi.

Muhalif lider Kolombiya'ya hareket etti

Maduro'nun Brezilya sınırını kapatma emri, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve beraberindeki çok sayıda milletvekilinin insani yardımları ülkeye sokmak için Kolombiya sınırına hareket etmesiyle aynı güne denk geliyor. Bir araç konvoyuyla başkent Caracas'tan 860 kilometre uzaklıktaki Kolombiya'nın Cucuta kasabasına doğru hareket eden Guaido, buradaki tonlarca yardım malzemesini Venezuela ordusunun engeline rağmen ülkeyi sokmayı amaçlıyor. Büyük oranda ABD tarafından sağlanan 200 ton yardım malzemesin çoğunluğu gıda ve ilaçtan oluşuyor. Muhalefet yardımların Cumartesi günü sokulacağını iddia ederken, ordu ablukasının nasıl aşılacağı ise belirsiz.

ABD Başkan Yardımcısı Kolombiya'ya gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Pazartesi günü Kolombiya'ya giderek Washington'un Guaido'ya olan desteğini ileteceği bildirildi. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Yardımcısı Venezuela krizine barışçıl çözüm bulmak için Latin Amerika ülkelerinin 2017'de oluşturduğu Lima Grubu'nun toplantısında konuşacak.

Derin bir siyasi ve ekonomik kriz içinde olan Venezuela'daki iktidar kavgasında şu ana dek aralarında ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu yaklaşık 50 devlet Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Nicolas Maduro ise Türkiye, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve pek çok ülke tarafından desteklenmeye devam ediyor.

DW Türkçe
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