'Davutoğlu sessiz sedasız 40 ilde örgütlendi' iddiası

Altaylı, "Gül'ün partisi mi?" diye sorduğu dostundan “Yok Abi, Ahmet Davutoğlu’nun partisi. 40 küsur ilde örgütlenmeyi tamamlama aşamasına geldiler" yanıtını aldığını aktardı.





Fatih Altaylı, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimden sonra yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddiaya dair bir kulis yazdı.





Konuya dair muhafazakar siyaseti iyi bilen, değerli bir dostuyla konuştuğunu ifade eden Altaylı, bu kişiye "İstanbul'da CHP önde diye bir anket yayınlandı" diye sorduğunu aktardı.





"Binali Bey bayağı önde ama AK Parti'de genel bir sıkıntı var. Farklı farklı nedenlerle kızanlar var. Manavlar kızıyor, bakkallar kızıyor. Süper marketleri suçluyor AK Parti ama en büyük süper market zincirleri onların yakınlarına ait. Onlar kızıyor, orada çalışanlar kızıyor. Kampanyada hatalar var, söylemlerde hatalar var. Tayyip Bey boşuna günde 3 konuşma yapmıyor. Yine de İstanbul'da Binali Bey önde ama seçime de siyaset için uzun sayılabilecek bir süre var. Bu fark açılabilir de, kapanabilir de" yanıtını aldığını ifade eden Altaylı, şöyle devam etti:





"Sonra asıl bombayı patlattı:





'Abi yeni parti geliyor'





Merakla sordum, 'Abdullah Gül'ün partisi mi?'





'Yok Abi, Ahmet Davutoğlu'nun partisi. 40 küsur ilde örgütlenmeyi tamamlama aşamasına geldiler. Davutoğlu'nun eski İstanbul İl Başkanı örgütlenme üzerinde çalışıyor. Eli kulağında. Her an partiyi kurma dilekçesini verebilirler' dedi.







'Herkes Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisi gelecek diyordu, ne oldu?' dedim.





'Onlar da bir hazırlık içinde. Zaten Ahmet Davutoğlu'nun acelesi de bu yüzden. Önce çıkmak istiyor. Babacan'ın önünü kesip, benim partiye katılın deme niyetinde. Güç birliği yapmak istiyor'





'Öyle mi gelişir sence?'





'Zannetmiyorum. Babacan ve arkadaşları oraya gitmez. Onlar AK Parti'nin kuruluş felsefesine yakın bir parti kurmak istiyorlar.'





'Peki onlar ne bekliyor?'





'Seçimi bekliyorlar. AK Parti'nin oylarına bakacaklar. Oransal değil ama sayısal olarak bakacaklar. Eğer AK Parti'nin oyu 35'lerin altına düşerse partiyi kuracaklar.'





'Düşmezse?'





'Düşmezse beklerler biraz daha.'