Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Osmanlıspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından, "Ciddi bir başarısızlık var. Bunun bir faturası var. Kendi adıma bunun gerekenini yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun" diye konuştu.





'Fatura kesilecek' ve 'üstüme düşeni yapacağım' sözleriyle istifa sinyali veren deneyimli çalıştırıcı, 3-4 yılda yapılacak hataları 11 haftada yaptıklarını ve aldıkları sonuçların ciddi bir başarısızlık olduğunu söyledi.





Aykut Kocaman, maç sonu şöyle konuştu:





"11 maç, 16 puan... Fenerbahçe'nin gücünün ortalamasının çok çok altında bir durum. İlk yarı itibarıyla çok net bir şekilde söylemek lazım ki ciddi bir başarısızlık.





Bu maçla gidişatı çevirmek için, 1-2 maçlık güven tazelemeye ihtiyacımız vardı. Geçen haftaki maç, bu haftaki maç, ikisinde de son dakikalarda goller..."





"Ciddi bir başarısızlık"

"Ciddi bir başarısızlık. Bir tarafa çekmenin anlamı yok. Bunun da bir faturası olacak. Her türlü başarıda ve başarısızlıkta şunu düşünüyorum; herkesin payı vardır. Burada da önce kendime bakıyorum tabii ki ve oyunculara söylemek lazım.





Normalde 3-4 yılda yapılacak, bu seviyedeki oyuncuların 3-4 yıl içinde toplam yapacağı bireysel vahim hataları bugünkü maçla beraber 11 maçta, 2 Vardar maçını da eklediğimizde 13 maçta çok net gördük."





"Payın büyüğü kendime..."

"Bir şeylerin döneceğini düşünmek bir yerden sonra olmuyor. Kırıldık. Ciddi bir başarısızlık var. Bunun bir faturası var. Kendi adıma bunun gerekenini yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun.





Durum tespiti yapmakta fayda var. Son derece ciddi bir başarısızlık. Başarı varsa başarı herkesindir. Başarısızlık da öyle. Payın büyüğünü önce kendi adıma, sonra futbolcu grubuna çıkarmakta fayda var."





"Oyunculara hata yüklemiyorum"

"Bundan sonra bunu çevirmenin pek bir mümkünatı yok. Başarısızlığın faturası bana ait. Gerekeni yapacağım.





Doğru olan şey, doğru olanı doğru zamanda yapabilmek. Oyunculara hata yüklemiyorum. Bu bir tespit. Bu seviyede bu kadar hata yapılmaz. Bundan sonra olması da ihtimal dahilinde değil. Ben gerekeni yapacağım."