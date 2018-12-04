İYİ Parti 5 ilin adayını açıkladı









Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu, Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ ve Niğde Belediye Başkan Adayı Mümin İnan oldu. Mersin’e görevdeki Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz aday gösterildi. Afyon adayı ise Mahmut Koçak olarak belirlendi.





Akşener konuşmasında AKP'nin ekonomi politikalarına yüklendi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile olan ilişkisini eleştirdi:





Quote Message: Milletin tek gündemi ekonomi, derdi hayat pahalılığı, geçim darlığı, işsizlik, çoluk çocuğunun geleceği. İktidara göre herşey güllük gülistanlık. Sofralarda etler havaya uçuyor, o kadar alışveriş yapıyoruz ki poşet taşımaktan belimiz kırılıyor. Elektrik faturalarına bakmıyorlar.İlk defa bir iktidar inkar ederek krizi çözeceğini sanıyor. Bu hayat pahalılığının sebebi stokçu çiftçiler ve esnafmış. "

Milletin tek gündemi ekonomi, derdi hayat pahalılığı, geçim darlığı, işsizlik, çoluk çocuğunun geleceği. İktidara göre herşey güllük gülistanlık. Sofralarda etler havaya uçuyor, o kadar alışveriş yapıyoruz ki poşet taşımaktan belimiz kırılıyor. Elektrik faturalarına bakmıyorlar.İlk defa bir iktidar inkar ederek krizi çözeceğini sanıyor. Bu hayat pahalılığının sebebi stokçu çiftçiler ve esnafmış. "





Quote Message: Daha geçen hafta bir bakan, ekonomik tablodan yine Amerika'yı sorumlu tuttu. İki günde sayın Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a 'sevgili dostum' diye hitap etti. Amerika dost mu düşman mı adını koyun bilelim." from Meral Akşener

Daha geçen hafta bir bakan, ekonomik tablodan yine Amerika'yı sorumlu tuttu. İki günde sayın Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a 'sevgili dostum' diye hitap etti. Amerika dost mu düşman mı adını koyun bilelim."