Merkez’den enflasyon yorumu : 'Vatandaşta para yok'

Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıklanan ve yıllık enflasyonun 3.62 puan gerileyerek yüzde 21.62 olduğu Kasım ayı verilerinin ardından açıkladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda şu açıklamalar yer aldı:





* Bu dönemde yıllık enflasyon tüm ana gruplarda düşüş kaydetti.





* Gıda enflasyonundaki gerilemede taze meyve ve sebze fiyatları öne çıktı.





* Enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk lirasındaki değerlenmeye istinaden azaldı.





* Geçici vergi indirimlerine bağlı olarak dayanıklı tüketim malları kanalıyla temel mal grubu yıllık enflasyonu belirgin bir düşüş kaydetti.









* Bu dönemde hizmet enflasyonu sınırlı da olsa geriledi.





* Kasım ayı enflasyon verilerinde vergi indirimleri, Türk lirasındaki değer kazancı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin yanı sıra iktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak talep yönlü etkiler de hissedildi.





* Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi geriledi.





* Bu dönemde giyim fiyatlarındaki artışın mevsim ortalamalarının önemli ölçüde altında kaldığı gözlendi.





* Bu dönemde temel mal fiyatlarındaki düşüşte vergi indirimleri temel belirleyici olurken, Türk lirasındaki değer kazancı, dönemsel indirimler ve iç talepteki zayıflamanın da etkileri hissedildi.





* Üretici fiyatları Kasım’da TL’deki değerlenme ve başta petrol olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak bir miktar gerileme kaydetti, üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlü seyrini korudu.