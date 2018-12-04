Samanyolu Haber /Gündem / Merkez’den enflasyon yorumu : 'Vatandaşta para yok' /04 Aralık 2018 11:50

Merkez’den enflasyon yorumu : 'Vatandaşta para yok'

Yandaş medya enflasyonla mücadelede destan yazıldığını söylese de Merkez Bankası raporunda kasım ayında enflasyondaki gerilemeyi küresel petrol fiyatlarının düşüşüne ve vatandaşın alım gücünün düşmesiyle ilintili iç talepteki yavaşlamaya bağladı. Yani Merkez 'vatandaşta para yok' diyor.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) dün açıklanan ve yıllık enflasyonun 3.62 puan gerileyerek yüzde 21.62 olduğu Kasım ayı verilerinin ardından açıkladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda şu açıklamalar yer aldı:

* Bu dönemde yıllık enflasyon tüm ana gruplarda düşüş kaydetti.

* Gıda enflasyonundaki gerilemede taze meyve ve sebze fiyatları öne çıktı.

* Enerji fiyatları, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk lirasındaki değerlenmeye istinaden azaldı.

* Geçici vergi indirimlerine bağlı olarak dayanıklı tüketim malları kanalıyla temel mal grubu yıllık enflasyonu belirgin bir düşüş kaydetti.


* Bu dönemde hizmet enflasyonu sınırlı da olsa geriledi.

* Kasım ayı enflasyon verilerinde vergi indirimleri, Türk lirasındaki değer kazancı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin yanı sıra iktisadi faaliyetteki zayıflamaya bağlı olarak talep yönlü etkiler de hissedildi.

* Bu görünüm altında çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi geriledi.

* Bu dönemde giyim fiyatlarındaki artışın mevsim ortalamalarının önemli ölçüde altında kaldığı gözlendi.

* Bu dönemde temel mal fiyatlarındaki düşüşte vergi indirimleri temel belirleyici olurken, Türk lirasındaki değer kazancı, dönemsel indirimler ve iç talepteki zayıflamanın da etkileri hissedildi.

* Üretici fiyatları Kasım’da TL’deki değerlenme ve başta petrol olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak bir miktar gerileme kaydetti, üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlü seyrini korudu.
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