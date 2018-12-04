Samanyolu Haber /Gündem / Yolsuzluklar okullarda ders olarak okutulacak! /04 Aralık 2018 12:15

Yolsuzluklar okullarda ders olarak okutulacak!

Malezya’da eski Başbakan Necip Rezak’ın ve üst düzey siyasetçilerin adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddialarının milli eğitim müfredatına gireceği bildirildi.

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Eğitim Bakanı Maszlee Malik, meclis oturumunda muhalefetteki Birleşik Malay Ulusal Partisi (UMNO) milletvekili Ahmad Maslan’ın konuya ilişkin sorusuna verdiği cevapta, “1MDB’nin yanı sıra bazı liderlerin milletimizi nasıl soyduğunun tarih kitaplarına dahil edilmesini sağlayacağım ki gelecek nesiller aynı hatayı işlemesin.” şeklinde konuştu.
 
Bakan Malik, bundan önce eğitim bakanlığının, tarih kitaplarının gözden geçirilip yenilenmesi için bir komisyon kurulacağını açıklamıştı. Eski Başbakan Necip Rezak ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Malik’in açıklamalarını eleştirdi ve bu kararın eğitimi siyasallaştıracağını söyledi.

1MDB yolsuzluk soruşturması

Malezya’nın kamu kalkınma fonu “1Malaysia Development Berhad (1MDB)” yolsuzluğu soruşturmasında yer alan belgelere göre, eski Başbakan Necip Rezak’ın fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü. Malezyalılar Necip’in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip’in 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı. Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs genel seçimlerini kaybetmesinin ardından tekrar başlatılmıştı. Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30’un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.
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