Samanyolu Haber /Gündem / İttifak için 70 yıllık mühür uygulamasını bile değiştiriyorlar /20 Şubat 2018 12:45

İttifak için 70 yıllık mühür uygulamasını bile değiştiriyorlar

AKP ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim ittifakında geçersiz oylara yönelik önlemlerin de alındığı, ittifak partilerinden iki ya da üçü için kullanılan oylar da geçerli sayılacağı öğrenildi.

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Hürriyet'in aktardığına göre, Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin önceki günkü görüşmelerinde son şeklini alan yeni seçim sistemine ilişkin değişiklik teklifi AKP ve MHP’nin ortak imzasıyla yarın Meclis’e sunulacak. 

İttifak için sayı sınırlamasının olmayacağı, isteyenin istediği modeli seçebileceği bu sisteme göre, bir parti aynı anda bir başka partiyle ayrı, bir diğeriyle ortak liste üzerinden ittifak yapabilecek. AK Parti ile MHP’nin planladığı ittifak için en uygun formül olarak öne çıkan bu modelde, AKP MHP ile ayrı, BBP ile ortak liste yapabilecek. Ancak, isteyen partiler ise sadece ortak ya da ayrı listeler halinde ittifak oluşturabilecek.

İsteyen partiler yan yana iki sütunda ortak logo ve adla blok olarak ittifak oluşturabilecek, isteyen ise ayrı sütunlarda yer alabilecek. Buna göre her parti bağımsız olarak seçime girmiş gibi davranacak ancak oyları ortak sayılacak.

BİRDEN FAZLA MÜHÜR

Seçim ittifakı yapan partilerin bulunduğu sütunlara birden fazla mühür basılırsa, o oy iptal olmayacak. Bugünkü uygulamada parti sütununun dışına taşmayan birden fazla mühür geçerli sayılıyor. Bu uygulamada, tüm ittifak tek sütun sayılacağı için örneğin hem AKP, hem de MHP’ye oy verilmiş bile olsa, bu oy geçerli tek oy sayılacak ve ittifaka yazılacak. Ancak, hangi partinin hanesine yazılacağı ise partilerin o oyun kullanıldığı ilde aldıkları oy oranlarına göre, kararsız seçmenin dağıtılma yönteminde olduğu gibi paylaştırılacak.

Baraj için ittifakın toplam oyu dikkate alınacak, partiler için tek tek baraj hesabı yapılmayacak.
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