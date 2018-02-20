Samanyolu Haber /Gündem / İmam 'camilerde toplanan para ne oluyor' diye sordu, açığa alındı /20 Şubat 2018 12:55

İmam 'camilerde toplanan para ne oluyor' diye sordu, açığa alındı

Camilerde toplanan paraların nereye harcandığının meçhul olduğunu söyleyen imam açığa alındı. Açığa alma gerekçesi ise açıklama yaptığı Youtube videosunun 'izinsiz basın açıklaması olarak sayılması

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CNN Türk'te yer alan habere göre, İstanbul Sancaktepe'de Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi'nde görev yapan imam Ebubekir Karsan, camilerde toplanan paraların nerelere harcandığının meçhul olduğunu söylediği bir video çekti.  Altı yıldır imamlık yapan Ebubekir Karsan, videoda cuma günleri Diyanet'ten habersiz para toplandığını söyledi.
Derneklerin, camilerin ihtiyaçları olduğunda da camilere yardım etmediğini belirten Karsan, derneklere kimsenin hesap soramadığını belirtti.

Dernek statüsünde olan cemaatlerin camileri mesken tuttuğunu ve camilerde toplanan rantı paylaştığını söyleyen imam Karsan, 'izinsiz basın açıklaması' yaptığı gerekçesiyle açığa alındı.
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