İmam 'camilerde toplanan para ne oluyor' diye sordu, açığa alındı

CNN Türk'te yer alan habere göre, İstanbul Sancaktepe'de Yenidoğan Bilal-i Habeşi Camisi'nde görev yapan imam Ebubekir Karsan, camilerde toplanan paraların nerelere harcandığının meçhul olduğunu söylediği bir video çekti. Altı yıldır imamlık yapan Ebubekir Karsan, videoda cuma günleri Diyanet'ten habersiz para toplandığını söyledi.



Derneklerin, camilerin ihtiyaçları olduğunda da camilere yardım etmediğini belirten Karsan, derneklere kimsenin hesap soramadığını belirtti.





Dernek statüsünde olan cemaatlerin camileri mesken tuttuğunu ve camilerde toplanan rantı paylaştığını söyleyen imam Karsan, 'izinsiz basın açıklaması' yaptığı gerekçesiyle açığa alındı.

