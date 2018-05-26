Samanyolu Haber /Gündem / İTO, döviz kurunu sabitledi /26 Mayıs 2018 13:14

İTO, döviz kurunu sabitledi

İTO, firmaların uluslararası fuarlara olan katılımında alınan bedellerde döviz kurunu sabitledi. İTO, milli katılımını düzenlediği ya da sektörel ticaret heyetleri organize ettiği fuarlardan alınacak bedel için dolar kurunu 4 TL, euro kurunu da 4.8 TL olarak sabitledi.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), iş dünyasına yeni pazar ve işbirliği fırsatları sunan küresel fuarlara katılımda doları 4 TL, Euro’yu da 4.8 TL’den sabitledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, fuar katılımlarında döviz kurunu sabitleme kararı için, “İhracatçımız bir ay sonra katılacağı fuarda ne kadar ödeyeceğini bilerek, üretime daha fazla ağırlık verecektir” dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Merkez’in faiz artışı adımının kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini söyleyip, TL'yi korumanın milli bir görev olduğuna işaret etmiştik. Özellikle Merkez Bankası'nın ihracat reeskont kredi ödemelerinde döviz kurunu sabitlemesini de destekleyecek yeni bir karar aldık. İTO Yönetim Kurulu olarak, ekonomimize duyduğumuz güveni reel sektörümüze yansıtarak, firmalarımızın küresel fuarlara İTO ile katılımlarında döviz kurunu sabitledik. İnanıyoruz ki uluslararası platformlarda ürünlerini tanıtmak isteyen firmalarımız, bu sayede yeni bir imkan elde etmiş olacaklar."
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