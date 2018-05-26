CHP seçim bildirgesini açıkladı: Beş temel sorunu çözeceğiz

"Millet için geliyoruz" başlıklı, 230 sayfadan oluşan bildirgede Türkiye'nin beş temel sorununun hak, hukuk, adalet, eğitim, ekonomi, toplumsal barış ve dış politika olduğu belirtildi.





CHP "hak, hukuk, adalet" başlığında OHAL’in kaldırılması ve tek adam rejiminin son bulmasını vaat ederken, ekonomi başlığında da aile sigortası ve asgari ücretin yükselmesini vaat etti.





Bildirgede "Nevruz resmi tatil ilan edilecek" kısmı dikkat çekti.





Toplantıda konuşan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





CHP'liler adaleti savunmuşlardır, barışı savunmuşlardır. CHP Samsun'dan başlayıp Erzurum'a, İzmir'e giden Mustafa Kemal'le birlikte yürüyenlerin partisidir.?

Cumhuriyet Halk Partisi egemenliği saraydan alıp halka, millete verenlerin partisidir.

CHP hak, hukuk, adalet partisidir. CHP, çok partili yaşamı bu ülkeye getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi hakça düzen diyenlerin partisidir. CHP birlikte yürüyen, kavgasız yürüyenlerin partisidir. Bugün hepimize tarihi bir görev düşüyor. Türkiye, huzur istiyor, Türkiye tek adam rejimi değil, demokrasi istiyor. Mafya devleti değil, haktan yana devlet istiyor.

Biz ne yapacağız? Türkiye'nin beş temel sorununu çözeceğiz. Yaşımıza bakmaksızın tek ortak payda vatan sevgisiyle beş temel sorunu çözüp Türkiye'yi lider yapma gayretindeyiz. En temel sorun ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini gözlemliyoruz. TL dünyanın en büyük değer kaybeden paralardan birisidir.

Çalışan, işçi hayatından memnun değil. Fabrikalar yapan değil hapishaneler yapan bir hükümetle karşı karşıyayız. Kendisini yakan işçi, çiftçiye bakınca işlerin yolunda gitmediğini hepimiz görüyoruz. Kim kendisini yakmıyor, kim şikayetçi değil? 81 milyona sesleniyorum. Bu sınıfın adı rantiye sınıfı. Kendisini yakan rantiyeci var mı? Bir masa, bir sandalye, ellerinde viski kadehi milyarlar kazanıyorlar. Bu düzeni değiştirmenin sorumluluğu hepimize düşüyor. Hep birlikte bu rantiye düzenini değiştirip, haktan ve insandan yana düzeni inşa edeceğiz.

Türkiye ekonomisi değişime ihtiyaç duyuyor. Bunu gerçekleştirmek zorundayız.





16 yıldır Türkiye'yi yönetenler bu değişimi gerçekleştiremez. Kendi seçim bildirgelerini açıkladılar. Ranta dönük. Altını çiziyorum bunun. Onların bildirgesi ranta bizimkisi insana dönük.

Biz İnsani Gelişme Stratajileri ve Bilgi Kurumu'nu kuracağız. Üniversiteler bilgi üretecek. Çiftçi bir yıl sonra kar edeceği ürünü üretecek. Nasıl kar elde edeceğini bilecek. İnsan odaklı politikayı oluşturduktan sonra geleceği planlayacağız.





Beyin göçünü tersine çevireceğiz. Dünyanın saygıdeğer bilim insanlarının Türkiye'ye gelmesi için her türlü teşviği vereceğiz. Türkiye'yi bölgesinin yıldızı yap diyeceğiz. Bilim üretmek yetmez, sanayide de başarılı olmalıyız. Katma değer üretmeliyiz. Dünya sanayide 4.0'ı konuşuyor. Katma değeri yüksek görünen madde, üç yıl sonra eskimiş olabiliyor. Sanayimizin bu dönüşüme ayak uydurması lazım. Ne yapacağız? Hızlı değişime ayak uyduran işletmeler KOBİ'lerdir. Katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı, parlamentoda CHP'nin olduğu bir ülkede, vergi ve sigorta borcu olmayan bütün kobilere sıfır faizli kredi vereceğiz.





Şu anda tahsil edilemeyen sigorta prim borçları hariç 322 milyar lira. Onun üzerine af çıkardılar. Türkiye'yi bundan kurtaracağız. 0 faizli kredi veriyorum. Üretime dair daha güzel bir proje yazılmamıştır. Vergi ve sigorta borcu zamanında ödenirse 322 milyar az borçlanacak. Daha fazla vergi vereceğim diyecekler, çünkü o kadar fazla kredi alacağım diyecekler.

Katma değeri yüksek ürün üretenler için daha yüksek kredi sağlayacağız. Amaç Türkiye'yi güçlü bir ülke haline getirmek. İhracatımız geleneksel olanın üzerine çıkacak. En geç beş yıl içinde Türkiye, orta gelir tuzağını aşıp kişi başına gelir en az 15 bin dolar olacak.





Tarımda Türkiye'nin kurucu ayarlarına geri döneceğiz. Et ve Süt Kurumları, TARİŞ gibi kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Fındığın fiyatını biz belirlemiyoruz. Fındığın fiyatını Türkiye belirleyecek. Beş yıl içinde tarımı ayağa kaldırmak için bütün kırsala 40 bin ziraat mühendisi, veteriner ve teknisyen atayacağız. Tarım-teknoloji liseleri kuracağız.