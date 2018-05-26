Bakan Şimşek'e göre dolardaki artıştan vatandaş karlı çıktı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Türkiye’de döviz kurundaki hızlı yükselişle birlikte yaşanan gelişmelerin “servette gerileme” yaratmadığını, hanehalkı varlıklarının hala yüksek olduğunu öne sürdü.





Kurda görülen dalgalanmanın makroekonomik dengelere ilişkin endişelerden kaynaklandığını öne süren Şimşek, "Aslında Türkiye'nin çok güçlü tarafları var fakat bardak yarı dolu olduğu için boş kısmına odaklanılıyor. Zaman zaman burada risklerin gerçekten çok aşırı bir şekilde fiyatlandığını görüyoruz" diye konuştu.





Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan kararın önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, "Finansal koşullarda yakın dönemde yaşanan sıkılaşma gecikmeli de olsa enflasyonun kontrol altına alınmasına ve cari açığın daraltılmasına yardımcı olur ama para politikasının güçlü bir şekilde makroihtiyati tedbirlerle desteklenmesi gerektiği ortada" dedi.





Mehmet Şimşek, hükümetin mortgage ve hanehalkının dövizle borçlanması konusundaki düzenlemeler gibi makroihtiyati tedbirleri çok önceden aldığını öne sürerek dövizle borçlanmaya sınırlama getirmeye yönelik düzenleme konusunda adım attıklarını söyledi. Şimşek son gelişmelerden sonra düzenlemenin “kadük” hale gelip gelmediğine ilişkin bir değerlendirmede bulunmazken “Büyüklere ilişkin de çalışmamız daha rafine şekilde yapılıyor. Bu, aslında Türkiye'nin kırılganlığını çok ciddi bir şekilde azaltacak önemli bir makroihtiyati reformdur” dedi.





Türkiye’nin son 15 yılda bir seçim yapmış olmasına rağmen kamu maliyesinde çok güçlü bir duruş sergilediğini iddia eden Şimşek “Geçen sene dahil devletin genel açığı yüzde 1,9 oldu. Ortalama gelişmekte olan ülkede bu rakam yüzde 4,4. Dolayısıyla bunun devamı çok önemli" dedi.





'HANEHALKININ DURUMU İYİ'





Başbakan Yardımcısı Şimşek, vatandaşların toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 18 olduğunu ifade ederek, bu rakamın dünyada ortalama yüzde 56 olduğunu söyledi.





Son yıllarda hükümetin aldığı makroihtiyati tedbirlerle hanehalkının pek çok ekonomik gelişmeye karşı koruma altına alındığını belirten Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Önemli bir konu bu... Ekonominin bundan sonraki gidişatını belirleyecek. Aslında hanehalkı korumaya alınmış. Çünkü değişken faizle borçlanamıyor. Dolayısıyla faiz şokundan geçmiş yükümlülükleri etkilenmiyor. Dövizle borçlanamadığı için kur şokundan etkilenmiyor doğrudan doğruya... Dolayısıyla servette bir gerileme yok. Tam aksine 102 milyar dolarlık bir döviz tevdiat hesabı olduğu için hanehalkının ve ciddi bir şekilde, bazı tahminlere göre, 200 milyar dolar civarında bir altın birikimi olduğu için hanehalkının servetinde bir erime bu anlamda yok. Dolayısıyla bu anlamda toparlanma güçlü olmaya devam eder."





Şimşek gerçek kişilere ait 102 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabının kompozisyonu hakkında bilgi vermedi. Ancak verilere göre söz konusu tutarın yarıdan fazlası 1 milyon dolar üzerinde hesabı bulunan 150 bin civarında kişiye ait. Türkiye’de nüfusun yüzde 60’ının “negatif tasarruf” yaptığı yine verilere dayalı bir gerçek. Altın birikimininse “varsayımlara” dayalı bir veri olduğu belirtiliyor.