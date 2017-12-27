İtibarı yerlerde sürünen Halkbank milyonluk reklamlara sarıldı

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları, dönemin Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinden çıkan para dolu ayakkabı kutuları, Rıza Sarraf’ın odağında olduğu rüşvet iddiaları ile sarsılan Halkbank, reklam ve ilan harcamalarını arttırdı.





Birgün'ün haberine göre; Sayıştay’ın Halkbank’ın hesaplarına ilişkin “Gizli” ibareli raporunda bankacılık işlemlerine ilişkin tespitlerin yanı sıra dikkati çekici reklam ve ilan harcamaları yapıldığı da ortaya konuldu. Sayıştay, bankanın geçen yıla göre yüzde 25 oranında artışla 160 milyon 145 bin lira olan reklam ve ilan giderlerini, “Son dönemlerde ağırlık verilen reklam ve pazarlama faaliyetlerinin olumlu sonuçları görülmekle birlikte, işletme giderlerinin etkinliğinin tüm operasyonları içerecek şekilde ele alınmasında fayda bulunmaktadır” uyarısında bulundu.





40 milyonluk sponsorluk





Raporda yer alan bilgilere göre, Halkbank’ın reklam ve ilan giderleri önceki döneme göre yüzde 25,8 oranında artışla 160 milyon 145 bin TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın 40.8 milyonu sponsorluk giderlerine, 39.8 milyonu gazete, radyo, dergi, internet vasıtasıyla yapılan reklam yayın giderlerine, 26.5 milyonu televizyon yoluyla yapılan reklam ve yayınlara, 21.4 milyonu kredi kartı reklam ve ilanlarına, 18.6 milyonu ajans ve organizasyonlar eliyle yürütülen reklam ve ilanlara, 6.2 milyonu reklam amaçlı promosyonlu ürünlere, 4.1 milyonu şubelerin konsept çalışmaları çerçevesinde yapılan uygulamalara, 1.1 milyonu da basılı reklam ürünlerine harcandı. 762 bin TL fuar ve sergiler için harcama yapılırken 368 bin TL’lik harcama da “muhtelif giderler” diye açıklandı.





Yine havuza mı?





Geçmiş yıllarda yaptığı yüksek tutarlı reklam ve ilan harcamalarının yandaş gazete ve televizyonlara aktığı eleştirilerinin yöneltildiği Ziraat Bankası, 2016’da 2015’den daha az harcadı. Ancak yüzde 12,3 oranında azalan harcama tutarı yine de 83.4 milyon oldu.





Bu kalemden 41.9 milyon sponsorluklara, 23.2 milyon “Banka hizmetleri reklam giderlerine”, 14.3 milyon “TV yoluyla yapılan reklam ve ilan giderlerine”, 3.8 milyon lira “dergi, kitap, sinema, sosyal medya, radyo ilan ve reklamlarına aktarıldı.





3. Köprü reklamı





Ziraat Bankasının harcamaları arasında en büyük pay 8.5 milyon lira ile banka spor takımının sponsorluğuna giderken bunu 6.6 milyon dış cephe giydirme, 6.2 milyon 153. Yıl Reklam Kampanyası ve Çek Sponsorluğu, 4.1 milyon program sponsorlukları, 2.7 milyon Ziraat Türkiye Kupası Reklam Kampanyası için harcandı.





1. 8 milyon liralık gazete reklam giderleri ile 1.5 milyonluk sinema, sosyal medya ve radyo reklam harcamaları arasında en dikkati çekici kalem Yavuz Sultan Selim Köprüsü reklam kampanyasına yapılan harcama oldu. Garantili geçiş anlaşması nedeniyle kamuya büyük yük getiren köprünün geçiş ücretleri tahsilatını üstlenen banka bunu tanıtmak için 81 bin 746 liralık gazete, 12 bin 433 lira da sosyal medya ve radyolarda yapılan reklamlara harcadı.