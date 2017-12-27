Yandaş holding patronu hayali ihracattan gözaltında

'Hayali ihracat', 'akaryakıt kaçakçılığı', 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamaları ile yapılan operasyonda yandaş Keskin Holding'in sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı.





Edinilen bilgilere göre, merkezi İstanbul Etiler'de bulunan holdingin sahibi Recep Ercan Keskin bu sabah 05.00 sıralarında evinde gözaltına alındı.





BİR YILDIR SÜREN SORUŞTURMA





Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir yıldır yürüttüğü soruşturmada önemli detayların yer aldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, soruşturmanın merkezinde ise, holdinge bağlı Y. Akaryakıt dağıtım şirketi yer alıyor.





Edinilen bilgilere göre, şüpheliler, hayali ihracat nedeni ile yüksek miktarda KDV iadesi almakla suçlanıyor. Soruşturma dosyasına göre, söz konusu hayali ihracatı organize eden isimler arasında Recep Ercan Keskin'in yanı sıra, S. Ö., M. K., E. U. gibi isimler de yer aldı.





ASFALT YAPILMIŞ GÖSTERDİLER





İddiaya göre şüpheliler, dağıtım belgesi kapsamında ithal ettikleri motorini piyasaya sundu. Ancak faturasız yapılan bu işlemlerde, söz konusu ürünün Tuzla'da asfalt üretiminde kullanılmış gibi gösterildi. Gerçekte ise, Tuzla'daki W. A. isimli firmaya fiziki olarak motorin girişi olmadı. Şirket, elindeki Dahilde İşlemle Belgesi ile ithal edilen ürün, ihraç edilmiş gibi gösterildi. Bu yolla, milyonlarca liralık haksız ÖTV ve KDV iadesi alındı.





SON YILLARIN EN BÜYÜĞÜ





Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun son yılların en büyük operasyonu olduğu öne sürülüyor.





ERDOĞAN'A ÖVGÜLER DÜZMÜŞTÜ





Keskin Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin16 Nisan referandumu öncesi yaptığı bir açıklamada Erdoğan'a övgüler düzmüştü.





Erdoğan liderliğindeki AKP hükümetinin Türkiye'yi her alanda büyüttüğünü ileri sürerek, "Büyük değişimleri büyük liderlerin yapar" yorumunda bulunmuştu.