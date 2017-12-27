Üniversitelerde aile hanedanlığı dönemi!

YÖK bazı atamaları iptal edildi. Son dönemde üniversitelerde yaşanan kadrolaşmalardan bazı örnekler şöyle:







Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi: Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, kardeşi, oğlu ve eşini işe aldı. Eşi Yrd. Doç. Dr. Hülya Vatansev'i dekan yardımcısı yaptı. YÖK'ün uyarısı üzerine eş görevden alındı.





Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi: Rektör Prof. Murat Türk, eşi Zeynep Türk'ü KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili yaptı. YÖK görevden aldı. Rektör Türk ayrıca, akrabası Prof. Dr. Sabri Ulukanlı'yı rektör yardımcısı, Ulukanlı'nın biyolog eşi Prof. Dr. Zeynep Ulukanlı'yı Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, akrabası Doç. Dr. Bülent Öz'ü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Öz'ün eşi Gıda Mühendisi Doçent Tülin Öz'ü Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü olarak atadı. Eşinin dayısı Savaş Dündar'ı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, kuzeni Yrd. Doç. Dr. Behçet Dündar'ı Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görevlendirdi.





Ankara Üniversitesi: Rektör Erkan İbiş yatay geçiş kontenjanını 4'ten 8'e yükseltti ve Başkent Tıp Fakültesi 3. sınıfta okuyan oğlu Can İbiş'in yatay geçiş ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne aldırdı. Can İbiş 6. sıradan yatay geçiş yaptı.





İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Rektör Mustafa Güden, eşi Gülay Güden'i enstitünün Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Şube Müdürü olarak atadı.





Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Rektör Alim Yıldız, bir yeğenini Cumhuriyet Üniversitesi vakfına genel koordinatör yaparken, diğerini ise Sosyal Bilimler Enstitüsüne sekreter olarak atadı. Alim Yıldız'ın kendisiyle aynı soyadı taşıyan yeğeni teknisyen Zafer Yıldız, Sosyal Bilimsel Enstitüsüne genel sekreter oldu. Diğer yeğen Mehmet Sakar ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı'na genel koordinatör olarak getirildi.





Pamukkale Üniversitesi: Rektör Prof. Hüseyin Bağ, öğretmen olan eşi Derya Bağ’ı İslami İlimler Enstitüsü’ne sekreter olarak atadı. Tepkilerin üzerine ise YÖK atamayı iptal etti.





Alanya Keykubat Üniversitesi: Rektör Prof. Ahmet Pınarbaşı, eşi Meryem Pınarbaşı’nı Sosyal Bilimler Enstitüsüne sekreter yaptı. Ardından Meryem Pınarbaşı, vekaleten Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanı olarak atandı.





Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi: Eski Rektör İrfan Aslan, imam olan kardeşini Meslek Yüksek Okulu sekreterliğine atadı. Ardından da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine, fakülte sekreteri olarak getirdi.





Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan, üniversitede rektörlerin eş ve yakın akrabalarını çeşitli görevlere atamalarına ilişkin yapılan açıklamada; “Bu atamalar yasalara uygun olsa bile, etik değerler açısından uygun değildir. Özellikle akademi camiası olarak bizlerin bu gibi konulara, yasaların verdiği serbestliğin ötesinde hassasiyet içinde yaklaşmamız icap ediyor” denildi.