Samanyolu Haber /Dünya / İtalyan Yargıtayı: Yabancıya 'defol git' demek ırkçılıktır /15 Temmuz 2018 03:18

İtalyan Yargıtayı: Yabancıya 'defol git' demek ırkçılıktır

İtalya'da Yargıtay, yabancılara "defol git" demenin ırkçılık olduğuna hükmetti.

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Mahkeme kararını beğenmeyen göç karşıtı, aşırı sağcı İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ise sosyal medyada "Defolun gidin, defolun gidin, defolun gidin" yazarak bu kararı protesto etti.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre Kuzeydeki Gallarete kentinde 2010 yılında bir İtalyan'ın iki Bangladeşli göçmene "Ne yapmaya buraya geliyorsunuz? Defolup gidin" diyerek saldırıda bulunması üzerine açılan davada nihai karar hafta içinde geldi.

Alt mahkemeler sanığın, ırkçı saiklerle saldırıda bulunduğuna hükmetmiş ve ağırlaştırılmış ceza almasına karar vermişti. Ancak ismi açıklanmayan İtalyan, ırkçılık suçlamasını reddederek cezayı temyize götürmüştü.

Temyiz sürecinin son aşaması olan Yargıtay da, 45 yaşındaki İtalyan'ın "Defolup gidin" sözleriyle ırkçılık yaptığına hükmetti.

Mahkeme kararında, sanığın doğrudan ve açıkça bir ırkın diğerinden üstün olduğunu söylemese de, "mağdurların ırksal kimlikleri nedeniyle İtalyan topraklarından gitmelerini istediği" ve bu şekilde "etnik ya da dini kökene dayalı ayrımcılık yaptığı" belirtildi.
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