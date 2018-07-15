ABD Dünya çapında siber saldırı dalgası bekliyor...









Hudson Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda konuşan Coats, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore’nin, federal, eyalet ve yerel hükümet daireleri, Amerikan şirketleri ve akademik kurumların bilgisayar ağlarına hemen her gün siber saldırılar düzenlediğini belirtti.





Coats, bu dört ülke arasında Rusya’nın “en agresif yabancı aktör olduğunun kuşku götürmediğini” kaydetti.





Yabancı bir aktör tarafından Amerika’daki “kritik altyapıya yönelik felç edici bir siber saldırının” düzenlenmesi olasılığının giderek arttığını ifade eden Coats, her gün karşılaştıkları siber saldırıları, Amerikan istihbaratının 11 Eylül saldırılarından önce tespit ettiği “alarm verici faaliyetlere” benzetti.





“Sistem kırmızı alarm veriyor. (11 Eylül saldırılarının üzerinden) neredeyse 20 yıl geçti ve şimdi kırmızı alarm ışıkları tekrar yanıp sönüyor” diyen Coats, Çin’in öncelikle askeri ve sanayi sırlarını çalmaya çalıştığını, Moskova’nınsa Amerikan değerleri ve demokratik kurumlarına zarar vermeyi hedeflediğini anlattı.