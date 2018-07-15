Cumhurbaşkanı kış lastiği işine de bakacak

Yeni sistemde yetkilerin dağılımı, yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile belli oluyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum kapsamında çıkarılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) daha önce Bakanlar Kurulu’nda olan birçok yetki Cumhurbaşkanı’na geçti.





Bunlar arasında kış lastiği cezasını artırma ve eksiltmeden Genelkurmay’ın olumlu görüşü üzerine Bakanlar Kurulu’nca verilen uçuş yasağı ilanına; serbest bölgenin yerinden trafik muayene ücretini belirleme, İstanbul Su ve Kanalizasyon sistemine başka belediye ve köylerin eklenmesi kararı da yer aldı.





Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre 9 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’nin üçüncü mükerrer sayısında yayımlanan 703 sayılı KHK’nin 188.maddesi ile Trafik Kanunu değiştirildi.





Yolcu ve eşya taşıyan araçların yılın belli dönemlerinde kış lastiği takma zorunluluğuna uymamaları halinde verilen 715 liralık cezayı azaltma ve iki katına kadar artırma yetkisi Bakanlar Kurulundan alınarak Cumhurbaşkanı’na verildi.





TRAFİK MUAYENE ÜCRETLERİ





Trafik muayene ücretlerini beş yılda bir yüzde 20 oranında artırma veya eksiltme yetkisi de Cumhurbaşkanı’nın oldu. Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu ile Karayolu Trafik Güvenliği Kurulları da sona erdi.





Ancak bu kurullar daha sonra cumhurbaşkanınca yeniden belirlenecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kanununda da değişiklik yapıldı. İstanbul’un su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmekle görevli bu genel müdürlüğe, İçişleri ve Bayındırlık bakanlıklarının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca ana sistemle ilgili başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işleri de verilebiliyordu. 703 sayılı KHK ile bu yetki Cumhurbaşkanı’na devredildi.





SERBEST BÖLGELERİN YERİ





Kararnameyle Serbest Bölgeler Kanununda yapılan değişiklikle, serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirleme yetkisi de Cumhurbaşkanı’na verildi. Ayrıca yine serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulan arazi ve tesislerin acele kamulaştırılmasına da kamulaştırma bedellerinin serbest bölge işleticisi tarafından karşılanmasına da Cumhurbaşkanı karar verecek. Endüstri bölgelerinin yerinin belirlenmesinde de son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek.





Buralarda yapılacak yatırımlara hangi teşviklerin, ne şekilde ve ne ölçüde uygulanacağı kararı da Cumhurbaşkanı’nın olacak. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunun, sivil havacılık güvenliği ile ilgili politikaların belirlenmesi, kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olmak üzere, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya güvenlikten sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlık müsteşar veya yardımcıları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri gibi bürokratlardan oluşmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı. Ancak kurulun adı hem madde başlığında hem de bir sonraki fıkrada kaldı. Bu kurula yapılacak atıfların “Cumhurbaşkanınca belirlenen kurul veya mercie yapılmış sayılır” hükmü kondu.