Samanyolu Haber /Gündem / İtalyan gazeteci yazdı /30 Haziran 2019 16:38

İtalyan gazeteci yazdı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Altan'a yurtdışındaki gazeteciler ses vermeye devam ediyor.

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Son olarak İtalya'nın önemli gazetecilerinden Roberto Saviano, 'Espresso'da bir başyazı kaleme alarak, "Ahmet Altan içeride kaldıkça biz dışarıda nefes alamıyoruz, bu bizim büyük yenilgimizdir" yorumunu yaptı.

Saviano'nun Ahmet Altan'a destek verdiği yazısına dikkat çeken T24 yazarı Ayça Atikoğlu, Altan için pek çok ülkede dayanışma çalışmalarının yürütüldüğünü hatırlattı ve Altan'ın cezaevinde yazdığı, "Dünyayı bir daha göremeyeceğim" kitabından pasajların da okunduğunu ve kitaptan bazı bölümlerin sahnelediğini belirtti. 

Saviano'nun Altan'ın maruz kaldığı haksızlık karşısında, "Avrupa sınırlarında anti demokratik bir ülke var, Türkiye. Avrupa onunla işbirliği yapmaya devam ediyor. Türkiye hapishaneleri politik mahkumlarla dolu. 2016'daki başarısız darbe girişimden sonra Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun raporuna göre 120 gazeteci  hapiste tutuluyor. Orada böyle şeyler olurken burada da çok iyi şeyler olmuyor. Tehditler, saldırılar birbirini izliyor. Avrupa demokrasisi  giderek zayıflıyor. Türkiye bu yüzden önemli. Neye dönüşebileceğimizi gösteriyor bize. Ama yine de biz cehenneme giden yoldaysak önceliği cehennemdekilere vermek zorundayız" ifadelerini kullandığını ifade eden Atikoğlu, Altan'ın tutukluluğunun bin günü aştığına dikkat çekti.

Saviano, "Darbeyi yönlendirmekle suçlanan erkekleri tanımakla suçlanan erkekleri tanıdığımıza inanılıyor. Kafamda siyah bir leke genişliyor, zaman geçtikçe, günler günlere eklendikçe, suçlamalar kabul  edilemez hale geliyor. Hatta var olmayan suçlamalar, bilinçaltı mesajların yayınlanmasından, terörizme varan bilinçdışı suçlamalar! Dünyayı aklımın sonsuz kanatlarında geziyorum. İsmimi tekrarlayan her ses, elimi küçük bir bulut gibi tutuyor... Ve beni ovalarda, yaylalarda, ormanlarda, denizlerde, şehirlerde, sokaklarda uçuruyor" diye yazdı.

Yazısının ilerleyen bölümlerinde Altan kardeşlerin ve Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı duruşmalara çok az sayıda kişinin katıldığına değinen Atikoğlu, "Ahmet Altan'ın 69 yılık yaşamındaki yazın serüveni 5 yıllık "Taraf" a indirgenemez" yorumunu yaptı.

Altan'ın yazdığı kitapları da hatırlatan Atikoğlu, "Erkeklerden çok bir umudum yok yazarlara sahip çıkma konusunda (Tarihsel olarak ) ama kadınlar şaşırttı beni. Oysa ki, Ahmet en çok onlara yazmıştı yatırımını..." diye ekledi.
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