Samanyolu Haber /Gündem / Ulusoy-Albayrak paylaşımlarına bir engel daha! /30 Haziran 2019 16:26

Ulusoy-Albayrak paylaşımlarına bir engel daha!

Ekşi Sözlük'teki Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile hakkında çıkan iddialar sonrası Bakan Albayrak, Özge Ulusoy ve AKP'den peş peşe paylaşımlar gelmişti.

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Bakan Albayrak, sözlükteki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunda haberlere erişim engeli ve haberlerin yayından kaldırılması talep edilmiş ve Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrıca 250 bin TL'lik tazminat talep edilmişti.

Taleplerin ardından Albayrak ve Ulusoy haberlerine erişim engeli kararı getirildi. Tele1'in haberine göre Albayrak, aile fotoğrafının yer aldığı kendi paylaşımlarının yer aldığı haberleri de engelletti.Sözlük'te iddialar sonrası Ulusoy ve Albayrak'tan art arda paylaşımlar gelmişti.

Tele1'in haberine göre Albayrak'ın engellettiği haber başlıkları şöyle:

"‘Berat Albayrak-Özge Ulusoy ilişkisi’ başlığı hakkında Ekşi Sözlükten kaldırma kararı!’

‘Berat Albayrak’tan ‘Özge Ulusoy’ iddiasına fotoğraflı cevap’

‘Berat Albayrak ilişkisi’ iddiaları sonrasında Özge Ulusoy’dan manidar paylaşım’"
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