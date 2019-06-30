Yıldırım'dan Evrensel'e 25 bin TL'lik tazminat davası

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kaybeden Binali Yıldırım, Evrensel gazetesine tazminat davası açtı. Yıldırım, kampanya sloganında kullandığı ‘Biz yaptık yine biz yaparız’ ifadeleri üzerinden AK Parti’yi eleştiren tweetlerin derlendiği haber nedeniyle Evrensel’den 25 bin TL’lik tazminat talep etti.







DİLEKÇE 23 HAZİRAN’DAN İKİ GÜN ÖNCE SUNULMUŞ





Evrensel’de 16 Haziran 2019’da yayınlanan haberde, sosyal medya kullanıcılarının AK Parti’nin “Biz yaptık yine biz yaparız” sloganından yola çıkarak #SizYaptınız etiketi ile paylaştığı siyasi eleştirileri derlenmişti. Paylaşımlarda, AK Parti yönetiminde yaşanan sorunlar ve Binali Yıldırım’ın dahil olduğu iddia edilen yolsuzluklar eleştirilmişti.





Yıldırım’ın 23 Haziran seçimlerinden iki gün önce mahkemeye sunduğu dosyada ise ‘haberin yalan ve iftiralarla dolu olduğu, kişilik haklarını ihlal ederek Binali Yıldırım’ı manevi zarara uğrattığı’ iddia edildi. Dilekçenin sunulması sonrasında İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın tazminat davası şeklinde sürdürülmesi yönünde karar verdi.





AVCI: BU DAVA ELEŞTİRİYE NE KADAR KAPALI OLDUKLARININ GÖSTERGESİDİR





Evrensel Gazetesi’nin avukatlarından Devrim Avcı açılan dava hakkında şunları söyledi:





“Binali Yıldırım tarafından açılan bu tazminat davası, daha önce de açmış olduğu davalar gibi, kendilerinin eleştirilmeye ne kadar kapalı olduğunun bir göstergesidir. Ancak kendisinin ve bağlı olduğu siyasi partisi AKP’nin yaşadığımız bu süreçte yapılan her eleştirel, her olumsuz habere gerek tazminat gerek ceza davası açması, haberlere erişim engeli kararları aldırması, muhalif gazeteleri yüklü para cezaları ve muhalif gazetecilere para ve hapis cezaları ile karşı karşıya gelmeleri maalesef olağan hale gelmiştir. Ancak bu olağan bir durum değildir. Siyasi iktidarın ve yöneticilerin ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kavramını işine geldikleri gibi yorumladıklarını göstermektedir. Zira, ifade özgürlüğü, siyasi iktidara karşı eleştirel tutum alan kişilerin ifadelerinin korunması için getirilmiş bir kavramdır. Kaldı ki, bu durum gerek Yargıtay kararları gerekse de Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarında da bu durum açıklanmaktadır.





Dava konusu yazılar, üstelik insanlar tarafından İstanbul Büyükşehir belediyesi seçimlerinde aday olan Binali Yıldırım’ı eleştiren ve Twitter’da binlerce kişi tarafından yapılan paylaşımlardır. Evrensel sadece bunun haberini yapmıştır. Ancak yine dava ile karşılaşmıştır. Oysa Yüksek Mahkemenin de dediği gibi, siyasi iktidar kendilerine yönelik alkışlar kadar eleştirilere de katlanmak durumundadır.”