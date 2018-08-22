Samanyolu Haber /Gündem / Bataryası ısınan kaykay aniden alev aldı /22 Ağustos 2018 11:39

Bataryası ısınan kaykay aniden alev aldı

Bir evde elektrikli kaykay ile dolaşan bir çocuk hayatının şokunu yaşadı.

Evdeki bataryalara dikkat

Sosyal Medyada dolaşan bir görüntü herkesi şaşırttı.Evde elektrikli kaykay ile dolaşan çocuk neye uğradığını şaşırdı  Bataryası ısınan kaykay aniden alev aldı ısınan kaykay aniden alev aldı
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