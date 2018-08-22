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Bataryası ısınan kaykay aniden alev aldı
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Bataryası ısınan kaykay aniden alev aldı
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22 Ağustos 2018 11:39
Bataryası ısınan kaykay aniden alev aldı
Bir evde elektrikli kaykay ile dolaşan bir çocuk hayatının şokunu yaşadı.
Evdeki bataryalara dikkat
Sosyal Medyada dolaşan bir görüntü herkesi şaşırttı.Evde elektrikli kaykay ile dolaşan çocuk neye uğradığını şaşırdı Bataryası ısınan kaykay aniden alev aldı ısınan kaykay aniden alev aldı
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