Samanyolu Haber /Dünya / İtalya'da yolsuzluk skandalı /16 Aralık 2016 15:27

İtalya'da yolsuzluk skandalı

İtalya'nın başkenti Roma ve finans merkezi Milano belediyeleri yolsuzluk skandalları kapsamında açılan soruşturmalarla sarsıldı.

İtalya'da yolsuzluk skandalı

 Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, hakkındaki soruşturma nedeniyle görevini "askıya aldı". Roma Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü Raffaele Marra da yolsuzluk iddiaları sonrası gözaltına alındı.
İktidardaki Demokratik Parti'den (PD) Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala, kentte geçen yıl yapılan Uluslararası Expo Fuarı'nın ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla açılan soruşturmaya dahil edildi.
Sala, 2013-2015 yılları arasında Expo organizasyonu için hükümet tarafından "özel komiser" olarak atanmıştı.
Soruşturma haberini basından öğrendiğini açıklayan Sala, bu gelişme üzerine kendi isteğiyle görevden geçici olarak ayrılma kararı aldığını duyurdu.
Sala yaptığı açıklamada, "Soruşturmaya konu olan suçlamalarla ilgili herhangi bir fikrim olmasa da, belediye başkanlığı görevimi kendi isteğimle askıya almaya karar verdim" dedi.
"İstifa" terimini değil "askıya alma" ifadesini kullanması dikkat çeken Sala'nın yerine belediye başkan yardımcısının vekalet etmesi bekleniyor.
Expo için gerçekleştirilen yüz milyonlarca euro değerindeki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla, organizasyonun sorumlularından Angelo Paris, Antonio Acerbo, inşaat şirketi Mantovani'nin eski başkanı Piergiorgio Baita ile işadamları Ottaviano Cinque ve Erasmo Cinque hakkında soruşturma yürütülüyordu.
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