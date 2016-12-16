Ayı piyasasına yaklaşan altın tekrar yükselişe geçti!

Altın perşembe günkü kapanışı itibariyle Temmuz ayındaki zirvesinden yüzde 17 düşmüş ve ayı piyasası olarak tanımlanan durum olan yüzde 20 düşüşe oldukça yaklaşmıştı. Altın ayı piyasası, altın fiyatlarının uzun bir süre daha düşük kalacağını, fiyatların aşağı yönlü eğilim gösterdiğini ve bu eğilimin devam edeceğini gösterir.





Değerli metal, daha agresif Fed ve bunun yanında yatırımcıların yeni başkan Donald Trump'ın politikalarına ilişkin beklentileri ve altın destekli exchange traded fonlarına (ETF) gelen satışlarla birlikte altıncı haftaya taşıdığı kaybının bir kısmını geri aldı.





Bloomberg HT'nin haberine göre, spot altın fiyatları yüzde 0.6 yükselerek ons başına 1,135.35 dolara kadar çıktıktan sonra, Singapur saati ile 15:45'te 1,134.22 dolara geldi. Bu yükseliş, metalin 14 günlük RSI göstergesinin altı seanstır 30 seviyesinin altında seyretmesinden sonra geldi. Bazı traderlar ve analistler için bu seviyenin altında seyir metalin aşırı satım bölgesinde olduğu anlamına geliyor.