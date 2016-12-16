Samanyolu Haber /Ekonomi / Ayı piyasasına yaklaşan altın tekrar yükselişe geçti! /16 Aralık 2016 15:36

Ayı piyasasına yaklaşan altın tekrar yükselişe geçti!

Altın oldukça kötü bir seyir izlediği bu çeyrekte sert darbeler aldıktan sonra yukarı yönde hareket etti.

Ayı piyasasına yaklaşan altın tekrar yükselişe geçti!

Altın perşembe günkü kapanışı itibariyle Temmuz ayındaki zirvesinden yüzde 17 düşmüş ve ayı piyasası olarak tanımlanan durum olan yüzde 20 düşüşe oldukça yaklaşmıştı. Altın ayı piyasası, altın fiyatlarının uzun bir süre daha düşük kalacağını, fiyatların aşağı yönlü eğilim gösterdiğini ve bu eğilimin devam edeceğini gösterir.

Değerli metal, daha agresif Fed ve bunun yanında yatırımcıların yeni başkan Donald Trump'ın politikalarına ilişkin beklentileri ve altın destekli exchange traded fonlarına (ETF) gelen satışlarla birlikte altıncı haftaya taşıdığı kaybının bir kısmını geri aldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, spot altın fiyatları yüzde 0.6 yükselerek ons başına 1,135.35 dolara kadar çıktıktan sonra, Singapur saati ile 15:45'te 1,134.22 dolara geldi. Bu yükseliş, metalin 14 günlük RSI göstergesinin altı seanstır 30 seviyesinin altında seyretmesinden sonra geldi. Bazı traderlar ve analistler için bu seviyenin altında seyir metalin aşırı satım bölgesinde olduğu anlamına geliyor.
<< Önceki Haber Ayı piyasasına yaklaşan altın tekrar yükselişe geçti! Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:50:40