Ankara’da seferberlik başladı











Odatv’nin ulaştığı belgelere göre; “Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyon Kararı” başlıklı yazıda, 4’üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı’nın talebi üzerine komisyondan karar alındığı belirtildi. Ankara, Çankaya Kaymakamı Aydın Ergün imzalı yazıda, “Taraflar arasındaki teslim-tesellüm işlemleri ile uygulamanın 3634 sayılı kanun ve buna ilişkin Nizamname hükümlerine göre yapılmasını ve tedarikin aksamaması açısından karşılaşılan güçlüklerin Komisyonumuza bildirilmesini rica ederim” ifadeleri yer aldı.





Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu’nun kararının ise 30 Kasım 2016’da otele polisler tarafından tebliğ edildiği anlaşıldı. Odatv’nin görüştüğü otel sahipleri, polislerin resmi yazıyı “devletin kararı” diyerek verdiğini söyledi.





İşte o belge:





















ERDOĞAN İŞARETİ VERMİŞTİ









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ak Saray’daki 32. Muhtarlar toplantısında “Anayasa'mızın 104'üncü maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak tüm terör örgütlerine karşı milli bir seferberlik ilan ediyorum” demişti.





MİLLÎ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ NEDİR?





Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun ilk maddesinde ise, şu ifadeler yer alıyor:





“Seferberlik ve savaş hali ile bu hallerin henüz ilan edilmemiş olduğu ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun meydana geldiği gerginlik ve kriz dönemlerinde yapılacak seferberlik hazırlıkları ile kıtaların toplanması esnasında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen bütün askeri ihtiyaçları veya hizmetleri, 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu ile bu Tüzük hükümleri dairesinde vermeye veya yapmaya her şahıs borçludur. Milli Müdafaa mükellefiyetinin tatbikına başlanacağı ve nihayet bulduğu tarihler ve bu mükellefiyetin tatbik sahası İcra Vekilleri Heyeti karariyle tayin ve ilan olunur.”