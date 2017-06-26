İtalya'da yerel seçimlerde Berlusconi'nin geri dönüşü

11 Haziran'da yapılan yerel seçimlerin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı 111 belediyede dün ikinci tur için sandık başına gidildi. Seçimlere katılım oranı yüzde 46'da kaldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre büyük illerin 16'sını merkez sağ, 6'sını merkez sol, 1'ini de 5 Yıldız Hareketi aldı.

Merkez sağ, bu kentlerden 12'sini solun elinden almış oldu.

Solun iki kalesi merkez sağa geçti

Merkez sola en ağır darbe ise Cenova ve Pistoia gibi "solun kaleleri" olarak bilinen kentlerin de sağa geçmesi oldu.

Cenova'da yaklaşık 25 yıldır ilk kez sağın adayı belediye başkanı seçildi.

Merkez sağın adayı Marco Bucci ikinci turda oyların yüzde 55'ini alırken merkez solun adayı Gianni Crivello yüzde 44'te kaldı. Yeni Belediye Başkanı Bucci, "Herkesin belediye başkanı olacağım. İnsanlar değişim istiyor. Cenovalılar 20 yıldır kentin yalnızca fakirleşmesinden bıktılar. Cenova yeniden büyük güç haline gelmeli" dedi.

Seçimi kaybeden Gianni Crivello ise "Merkez solun yenilgisi yalnızca yerel seviyede değil ulusal düzeyde olmuştur. Kazanan çekimserler olmuştur" dedi.

Seçim sonuçları bugünkü gazetelerin manşetlerinde de şu ifadelerle yer aldı:

"Renzi'ye tokat, merkez sağ kazandı" (La Stampa), "PD yıkıldı, merkez sağ geri döndü" (La Repubblica), "Merkez sağın dönüşü" (Il Messaggero), "Merkez-sağ kentleri fethetti" (Corriere della Sera), "Neyse ki Silvio var" (Il Tempo).

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından "Geri döndüm" diyen Berlusoni, birlik olmaları halinde iktidara geleceklerini söyledi.

İktidardaki Demokratik Parti'nin lideri ve eski başbakan Matteo Renzi ise yenilgiyi "Seçimler daha iyi gidebilirdi" sözleriyle kabul etti. Renzi, parti içindeki bölünmelerin olumsuz sonuçta etkili olduğunu da vurguladı.





PD'nin Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Ettore Rostao da "Bu seçimleri net şekilde kaybettik" dedi.





'Sonbaharda seçime gidilebilir'





İtalya'da genel seçimlerin Mayıs 2018'e kadar yapılması gerekiyor. Ancak uzmanlar sonbaharda seçime gidilebileceği görüşünde.

Genel seçimler öncesi, yerel seçimlerin sonucu iktidardaki PD ve muhalefetteki "ne sağcı ne solcu" 5 Yıldız Hareketi için uyarı niteliği taşısa da, İtalya'da genel seçimlerin sonuçlarının yerel seçimlerden çok farklı çıkabildiği de biliniyor.





Ulusal çaptaki anketler PD ve 5 Yıldız Hareketi'nin halen yüzde 30 civarı desteğe sahip olduğunu, Berlusconi'nin liderliğindeki Haydi İtalya'nın ise yüzde 13 civarında oy alacağını gösteriyor.

5 Yıldız Hareketi, başkent Roma gibi şehirlerde başarısız bulunan idareciliği, PD de parti içindeki bölünmeler gibi sebeplerle zayıflarken, Berlusconi'nin diğer sağ partilerle ittifak kurarak iktidarı zorlayabileceğine dikkat çekiliyor.