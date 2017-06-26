Pakistan'da Tanker Faciası: 153 Ölü









Yetkililer, tankerin güneydeki liman kenti Karaçi'den Pencap eyaletinin başkenti Lahor'a doğru yol aldığı sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi üzerine devrildiğini bildirdi.





Bölgedeki polis şefi Raja Riffat, tanker devrildikten sonra çevredekilerin kovalar ve kaplarla kaza yerine akın ederek araçtan sızan petrolü toplamaya başladığını söyledi. Kalabalığın arttığı sırada patlama meydana gelirken, patlamaya neyin yol açtığı henüz bilinmiyor.





Görgü tanıkları, patlamada 30 civarında motorsiklet ve diğer 8 aracın da yandığını kaydettiler.





Bazı yaralılar askeri helikopterlerle hastaneye taşındı. Olayda hayatını kaybedenlerin birçoğunun tanınmayacak derecede yandığı ve kimliklerinin ancak DNA testiyle tespit edilebileceği belirtildi.