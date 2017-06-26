'Berberoğlu'nun tutuklanacağı önceden biliniyordu'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘Adalet yürüyüşü’nün 12'inci gününde kısa bir açıklama yaptı. "Dün bir duyum aldık, son derece üzüldüm" diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:





"Düşünün bir kişi yarglanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevinde özel 3 oda hazırlanıyor. Odanın ufak tefek eksiklikleri gideriliyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor. Ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor.





Bu durum, yargı ile siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı gösteren en somut örneklerden birisi. Bizim bu yürüyüşümüze haklılık kazandıran en temel olaylardan birisi. Mahkeme karar verecek ama kararı yürütme organı veriyor. Mahkeme sadece dillendiriyor bunu.





Nerede yatacağı belirleniyor, nerede kalacağı belirleniyor. Odanın ufak tefek ihtiyacı gideriliyor. Ankara’dan gelip odalara bakıyorlar, nedir ne değildir diye. Bu bizi derinden yaraladı, adaletin neden zorunlu olduğunu hepimize gösterdi."