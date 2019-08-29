İngiltere'de Johnson tartışması büyüyor





İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Brexit öncesi parlamentoyu zorunlu tatile çıkarması öfkeye yol açtı. Ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinde anlaşmasız Brexit karşıtlarının hareket alanını daraltacak olan bu adımın ardından Çarşamba akşamı parlamento binası ve başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street'te yüzlerce kişi toplanarak gösteri yaptı. Johnson'ın bu tartışmalı adımına karşı internette açılan imza kampanyasına katılanların sayısı Perşembe sabahı itibarıyla 1 milyon 135 bini aştı. Kampanya, Brexit ertelenmediği veya Avrupa Birliği'ni terk kararından vazgeçilmediği sürece parlamentonun askıya alınmamasını talep ediyor.

Brexit karşıtı kampanyanın tanınmış isimlerinden aktivist ve iş insanı Gina Miller da karara karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Miller'ın 2017'de hükümete açtığı dava sonucunda, Yüksek Mahkeme ülkenin AB'den ayrılma sürecinin başlatılması için parlamento onayı gerektiğine hükmetmişti.





Johnson, parlamentoyu Eylül'ün ikinci haftasından 14 Ekim'e kadar tatile götürme kararıyla kendi partisi içinde de ciddi tartışma yarattı. Basında çıkan haberlere göre, Muhafazakâr Parti'nin İskoçya örgütü başkanı Ruth Davidson'ın bugün istifasını vermesi bekleniyor. İstifa kararının arkasında öncelikle şahsi nedenlerin yattığı, ancak kararın zamanlamasının parti içindeki bölünmeye işaret olarak değerlendirildiği bildiriliyor. Davidson, 2016 yılındaki Brexit referandumundan önce yürütülen kampanyada Johnson'ın parti içindeki en büyük rakibi konumundaydı ve anlaşmasız Brexit'in de en büyük karşıtlarından biri olarak gösteriliyor.





"Demokrasiye hakaret”





Çarşamba günü parlamenterlere yazdığı bir mektupla, gerekli tüm tartışmalar için yeterli zaman kaldığını iddia eden Johnson, "AB ile bir anlaşma sağlamayı başarırsam, parlamentonun böyle bir anlaşmanın imzalanması konusunda gerekli yasayı çıkartmak için 31 Ekim öncesi yeterince imkanı olacak” ifadesini kullandı.





Avam Kamarası Başkanı John Bercow ise yaptığı açıklamada, "Parlamentoyu askıya almanın amacının, Brexit'in parlamentoda tartışılmasını önlemek ve parlamentonun ülkenin geleceğine yön verme görevini engellemek olduğu açıktır” dedi ve parlamentoyu askıya almanın "demokrasiye hakaret” olacağını belirtti.