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İtalya'da peşpeşe depremler
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İtalya'da peşpeşe depremler
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18 Ocak 2017 13:58
İtalya'da peşpeşe depremler
İtalya'da en büyüğü 5.7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Depremin hissedildiği başkent Roma'da metro istasyonları boşaltılıyor.
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