Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'da "itirafçı" korkusu /18 Ocak 2017 14:04

Erdoğan'da "itirafçı" korkusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemaat soruşturması kapsamında "itirafçı" olan kişilerden bazılarının kendisini adres göstermesi ve "Erdoğan'ın talimatıyla yaptık" ifadeleri karşısında panikledi: İçeride olan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı diyerek ortaya çıkıyorlar. Bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar, doğru konuşmuyorlar.

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Erdoğan'da "itirafçı" korkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargıda Birlik Derneği üyelerini Ak Saray’da ağırladı.

Yargıda Birlik Platformu'na açıktan destek vererek yargı bağımsızlığını sıfırlayan Erdoğan 15 Temmuz sonrası "Bildiklerinizi anlatın" diyerek teşfik ettiği "itirafçılarla" ilgili çark etti.

Erdoğan; İtirafçılar ile ilgili “İçeride olan çok iyi tanıdıklarım var. İtirafçı diyerek ortaya çıkıyorlar. Bunlar gayet iyi aldatmacayı oynuyorlar, doğru konuşmuyorlar” dedi.

Oysa Erdoğan 15 Temmuz'un hemen sonrasında "İnancımızda "Tövbe" ve Devletimizde "Şefkat" vardır. Gelin bildiklerinizi anlatın. Devlet de size gerekli kolaylığı sağlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı. O sözlerden sonra bazı üst düzey bürokratlar "itirafçı" olmuş ve yapılanlardan AKP'nin ve Erdoğan'ın olduğunu söylemişti. 

Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli ve ekibine ise verdiği destek sebebiyle teşekkür etti. 


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