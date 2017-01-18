45 dakikalık görüşme 30 saniyelik açıklama

45 dakikalık görüşmeye 30 saniyelik açıklama





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bugün 2. turu başlayacak anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.





Kılıçdaroğlu görüşme sonrası, "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı kendileriyle paylaştım. Ve kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.





Devlet Bahçeli ise, “genel başkanım gerekeni söyledi” demekle yetindi.





Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök'ün ise görüşmeye katılmaması dikkat çekti.







İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşti.